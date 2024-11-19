"Кожен з нас - оберіг": Матвєєва у 1000 день великої війни показалася в образі ляльки-мотанки. Фото
19-го листопада, у 1000-й день повномасштабного вторгнення українці по-різному висловлюють свої почуття. Хтось розмірковує про злам національної ментальності, хтось ділиться власними методами проживання життя на максимумі, а хтось вдається до творчих експериментів.
Як-от телеведуча Надія Матвєєва, яка цього дня показала фото з проєкту, для якого вбралася лялькою-мотанкою.
"1000 днів з 24.02.22 💔 Най тримає та сил додає любов до життя, надія та божа підтримка, віра у вільну Україну. Кожен з нас - оберіг", - коротко та змістовно підписала Надя.
Нагадаємо, якось Даша Астаф'єва перевтілилася у героїню картини, викраденої окупантами з Херсонщини.
Приєднуйтесь до дискусії