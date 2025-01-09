Фітнес-мотивація: 55-річна Матвєєва показалася в елегантному спортлуці та з палицями

Марія Ткаченко 9 січня, 13:45
Надія Матвєєва
Фото з Instagram Матвєєвої

Телеведуча Надія Матвєєва зізналася, що на початку 2025-го року поки не може знайти в собі ресурсу для повернення до тренувань.

Спробувати додати собі (і читачам свого Instagram) фітнес-мотивації 55-річна зірка вирішила за допомогою фото з тренування минулорічного, зі скандинавської ходьби. Компанію зірці складав її песик Семі.

Телеведуча Надія Матвєєва

Судячи з Instagram Матвєєвої, красиве тренування-фотосесія мало відбувалося в листопаді


"Минулорічний спорт. Хоч якось себе мотивувати, бо поки тільки думки, як чудово регулярно займатись", - написала Надія.

"Мабуть, сонця не вистачає та гарних новин. А ви вже на тренуванні?", - поцікавилася вона.

Собака Надії Матвєєвої

Семі теж дбає про свою фізичну форму

Надія Матвєєва з СТБ

Вперед до нових фітнес-звершень!

Надя Матвєєва

Ідеальний компаньйон по тренуваннях

Телезірка Надія Матвєєва

У цьому році Матвєєва ще з пальцями не ходила

Будьмо всі як Надія!

Будьмо всі як Надія!

Нагадаємо, крім регулярних тренувань у арсеналі способів підтримки молодості та гарного самопочуття Матвєєвої є самомасаж та спеціальна китайська гімнастика.

Як відомо, в Надії є хлопець, молодший від неї на 20 років.

Читайте також:

Матвєєва розказала про конфлікт із мамою через молодшого на 20 років бойфренда та чому його приховує

55-річна Матвєєва назвала свою максимальну вагу і розказала, як тримає себе у формі

55-річна Матвєєва у блакитному похизувалася перевиконанням фітнес-цілі

Ребрик, Матвєєва, Падалко, Калатай: як змінилися і чим зараз займаються популярні телеведучі нульових. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів