Фітнес-мотивація: 55-річна Матвєєва показалася в елегантному спортлуці та з палицями
Телеведуча Надія Матвєєва зізналася, що на початку 2025-го року поки не може знайти в собі ресурсу для повернення до тренувань.
Спробувати додати собі (і читачам свого Instagram) фітнес-мотивації 55-річна зірка вирішила за допомогою фото з тренування минулорічного, зі скандинавської ходьби. Компанію зірці складав її песик Семі.
"Минулорічний спорт. Хоч якось себе мотивувати, бо поки тільки думки, як чудово регулярно займатись", - написала Надія.
"Мабуть, сонця не вистачає та гарних новин. А ви вже на тренуванні?", - поцікавилася вона.
Нагадаємо, крім регулярних тренувань у арсеналі способів підтримки молодості та гарного самопочуття Матвєєвої є самомасаж та спеціальна китайська гімнастика.
Як відомо, в Надії є хлопець, молодший від неї на 20 років.
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