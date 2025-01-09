Фітнес-мотивація: 55-річна Матвєєва показалася в елегантному спортлуці та з палицями

Телеведуча Надія Матвєєва зізналася, що на початку 2025-го року поки не може знайти в собі ресурсу для повернення до тренувань.

Спробувати додати собі (і читачам свого Instagram) фітнес-мотивації 55-річна зірка вирішила за допомогою фото з тренування минулорічного, зі скандинавської ходьби. Компанію зірці складав її песик Семі.

Судячи з Instagram Матвєєвої, красиве тренування-фотосесія мало відбувалося в листопаді

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"Минулорічний спорт. Хоч якось себе мотивувати, бо поки тільки думки, як чудово регулярно займатись", - написала Надія.

"Мабуть, сонця не вистачає та гарних новин. А ви вже на тренуванні?", - поцікавилася вона.

Семі теж дбає про свою фізичну форму

Вперед до нових фітнес-звершень!

Ідеальний компаньйон по тренуваннях

У цьому році Матвєєва ще з пальцями не ходила

Будьмо всі як Надія!

Нагадаємо, крім регулярних тренувань у арсеналі способів підтримки молодості та гарного самопочуття Матвєєвої є самомасаж та спеціальна китайська гімнастика.

Як відомо, в Надії є хлопець, молодший від неї на 20 років.