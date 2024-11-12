Матвєєва у буряковому тотал-луці попозувала на носі човна для осінніх фото
55-річна телеведуча Надія Матвєєва, яка нещодавно ділилася секретами молодості, наробила осінніх фото у трендовому кольорі.
Зірка опублікувала серію знімків в Instagram, де вона замріяно позує на човні в буряковому тотал образі - короткій дутій курточці та шкіряній спідниці. З прикрас ведуча обрала тільки масивну каблучку.
У своєму дописі Матвєєва розвіяла відомий стереотип про те, що осінь похмура та депресивна. А натомість назвала цю пору року "найяскравішою посмішкою року".
Нагадаємо, в жовтні дизайнер Андре Тан назвав трендовий колір осені-2024 та розповів, з чим його можна поєднувати.
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