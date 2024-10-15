55-річна Матвєєва у блакитному похизувалася перевиконанням фітнес-цілі

55-річна телеведуча Надія Матвєєва у блакитному костюмі наробила фото на тлі осінніх столичних вулиць.

Надія також замотивувала підписників не забувати про фізичну активність впродовж дня.

Матвєєва перевершила свою денну норму - 16000 кроків на день, і похизувалася результатом.

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Матвєєва не відстає від трендів і обирає популярний відтінок осені-2024

Нагадаємо, раніше Матвєєва розповідала, чи робила пластичні операції та чи колола філери. А також про один із секретів своєї молодості - молодшого на 20 років бойфренда.