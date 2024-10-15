55-річна Матвєєва у блакитному похизувалася перевиконанням фітнес-цілі

Марія Мельник 15 жовтня, 14:15
Надія Матвєєва у костюмі за столиком закладу

55-річна телеведуча Надія Матвєєва у блакитному костюмі наробила фото на тлі осінніх столичних вулиць.

Надія також замотивувала підписників не забувати про фізичну активність впродовж дня.

Матвєєва перевершила свою денну норму - 16000 кроків на день, і похизувалася результатом.


Надія Матвєєва у осінньому костюмі

Раніше ведуча розказувала про свою максимальну вагу (яка припала на її студентські роки)

фото з Instagram
Ведуча СТБ Матвєєва усміхнулася для осінніх фото

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Надія Матвєєва - фото у повний зріст

Нагадаємо, раніше Матвєєва розповідала, чи робила пластичні операції та чи колола філери. А також про один із секретів своєї молодості - молодшого на 20 років бойфренда.

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