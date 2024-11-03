Дорофєєва у картатій спідниці та зістареній шкірянці похизувалася довгими ногами для стильних фото

Юлія Леськова 3 листопада, 13:51
Надя Дорофєєва позує для фото
Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва, яка раніше показувала свій осінній стиль у в'язаних мінішортах, продовжує вражати модними аутфітами на холодну пору року.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На знімках співачка позує у картатій мініспідниці, светрі у смужку та зістареній оверсайз шкірянці. Свій образ Надя доповнила шкіряним портфелем та сонцезахисними окулярами.


"Надія є, осіння версія", - написала вона.

Надя Дорофєєва показала нові фото

Співачка похизувалася своїми довгими ногами

Дорофєєва попозувала у мініспідниці
Здавалося, поєднувати клітинку і смужки невдала ідея, але Надя зробила свій образ дуже стильним
Дорофєєва наробила стильних фото

Ансамбль Дорофєєва доповнила шарфом

Надя Дорофєєва показала свої фото
Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва розповіла, що вже 5 місяців їсть солодке тільки раз на тиждень.

Як відомо, якось у Парижі співачка влаштувала фешн-фотосесію прямісінько у своєму готельному номері.

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