Дорофєєва у картатій спідниці та зістареній шкірянці похизувалася довгими ногами для стильних фото
Співачка Надя Дорофєєва, яка раніше показувала свій осінній стиль у в'язаних мінішортах, продовжує вражати модними аутфітами на холодну пору року.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
На знімках співачка позує у картатій мініспідниці, светрі у смужку та зістареній оверсайз шкірянці. Свій образ Надя доповнила шкіряним портфелем та сонцезахисними окулярами.
"Надія є, осіння версія", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва розповіла, що вже 5 місяців їсть солодке тільки раз на тиждень.
Як відомо, якось у Парижі співачка влаштувала фешн-фотосесію прямісінько у своєму готельному номері.
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