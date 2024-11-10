Дорофєєва у яскравому "спорт-шику" попозувала для фото та оголосила про закінчення ще одного туру

Співачка Надя Дорофєєва завершила свій черговий пісенний тур Україною. Вона поділилася яскравими фото свої образів для виступу та розповіла, як він минув.

"Тур завершено! Ми проїхали 19 міст. Тільки 1 концерт був призупинений через тривогу за 3 пісні до фіналу", - написала вона.

Надя продемонструвала свої концертні образи Фото ovanesphoto

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"На жаль, у деяких містах не можна виступати – не думайте, будь ласка, що ми вас оминаємо, просто це прям зовсім небезпечно для такого великого скупчення людей. І мені від цього дуже боляче", - додала зірка.

Який образ Наді вам сподобався найбільше? Фото ovanesphoto

"Дякую всій моїй команді і тим, хто працював над цією програмою", - зазначила Дорофєєва.

Надя подякувала своїй команді Фото ovanesphoto

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва наробила стильних фото у мініспідниці та зістареній шкірянці.

Також вона демонструвала осінній стиль у в'язаних мінішортах.