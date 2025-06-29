"Мрію про піцу": Дорофєєва пожалілася на дієту, якої змушена дотримуватися
Співачка Надя Дорофєєва зізналася, що тепер мусить дотримуватися безглютенової дієти, а це означає, що зірці доведеться відмовитися від улюблених продуктів.
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
"Мене посадили на безглютенову дієту. Сьогодні другий день, а я вже мрію про піцу, мак і простий хліб", - написала Дорофєєва.
Надя зізналася, що довго шукала інформацію про цю дієту у чаті GPT.
"Перший інсайт: глютен майже скрізь. Це не тільки хліб, булочки і все таке. Це навіть соєвий соус, який я обожнюю, а ще глютен може бути в шоколаді, вівсянці і вівсяному молочці, яке я постійно пила", - додала зірка.
Дорофєєва зазначила, що наразі перебуває на стадії "Заперечення".
Нагадаємо, якось Надя Дорофєєва розповідала, що страждає від хронічного неврологічного захворювання - мігрені. Тоді вона пояснила, що напади головного болю можуть пройти й самі, після 60-ти років.
Як відомо, у жовтні минулого року Надя також заявила, що збирається тримати аскезу від вживання цукру.
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