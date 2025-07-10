"Позитивний сум": DOROFEEVA та POSITIFF випустили символічний кліп вперше за 5 років і зібрали чималу суму на ППО. Відео

DOROFEEVA (Надя Дорофєєва) та POSITIFF (Олексій Завгородній) знову заспівали разом. Артисти не лише потішили фанів новою піснею "Смак-печаль", а й допомогли зібрати понад 3 мільйони гривень на посилення протиповітряної оборони. Реліз відбувся через п'ять років після їхньої останньої спільної роботи у складі гурту Vremya i Steklo.

Кошти підуть на закупівлю інноваційних ШІ-турелей, які допомагатимуть захисникам оперативно виявляти та знищувати повітряні цілі.

Ініціативу підтримали тисячі людей, вже за дві години після старту кампанії необхідна сума 505 404 грн була зібрана. Після цього мету подвоїли, а на ранок 10 липня лічильник зупинився на позначці 3 158 705 грн.

Музиканти потішили своїх фанатів довгоочікуваним камбеком Фото пресгрупи

Як зізнається Надя, спочатку "Смак-печаль" планувалася як сольна пісня, але вже після написання приспіву стало ясно — у ній бракує одного важливого складника. Так і виникла ідея запросити Позитива до співпраці.

"Коли я думала, хто б це міг бути, одразу відчула — пройшло вже достатньо часу, аби нам з Льошею знову об'єднатись у творчому тандемі та подарувати нашим прихильникам можливість побачити нас разом. Ця пісня, назва, текст — усе дуже пасує нам і нашому возз’єднанню. Цей реліз дарує позитивний сум", — поділилася співачка.

Новий трек потішив слухачів знайомим тембром голосів, енергійною подачею та нотками легкої ностальгії

Відеокліп став цілим колажем спогадів і символів, які впізнають давні шанувальники. У кадрі з'явилися добре знайомі вушка й діадема, танцювальні рухи, деталі зі старих кліпів та яскраві образи, що перегукуються зі стилістикою Vremya i Steklo. Кліп ніби відповідає на запитання: а якими б були ці двоє, якби гурт досі існував?

Ексучасники Vremya i Steklo захопили своїм виглядом у новій спільній роботі

"Все почалось з простого дзвінка від Наді… Ми одразу домовилися про зустріч. Я приїхав до Наді з Мішею, кайфанув від їхнього творчо-домашнього простору… і одразу пірнули в роботу. У цьому процесі відчувалось усе: і професійність, і кайф, і свобода.

Була абсолютна довіра. Це той момент, коли роки досвіду, які кожен із нас пройшов і спільно, і окремо, сходяться в одній точці — і дають щось нове, живе й дуже енергійне" — додав POSITIFF.

Відеоряд запам'ятався рухливими танцями і цікавими аутфітами Кадр з кліпу Руслана Махова

Нагадаємо, нещодавно Надя представила драйвовий кліп на пісню, яку шанувальники чекали роками. Танцювальними рухами вона також захопила у відео на пісню "Додайте світла".

Музичними новинками недавно потішили alyona alyona, яка закликала українців бути сміливими і Марія Бурмака, яка написала пісню-присвяту. А ще Заріцька і Монатік зняли яскравий кліп на траві біля трактора.