Вагітна кохана Венсана Касселя влаштувала запальні танці з оголеним животиком. Відео

Юлія Леськова 9 листопада, 09:23
Нара Баптіста позує для фото
Фото з Instagram Нари Баптісти

Дівчина французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста, яка чекає від нього дитину, вразила запальними танцями з оголеним животиком.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах кохана 57-річного актора танцює у напівпрозорій спідниці у хижий принт та бежевому бюстгальтері від купальника. Волосся Нари заплетене у дрібні косички.


"Те саме, але інше. Запис того, як виношування тебе прикрасило моє життя", - написала Баптіста.

Нара Баптіста танцює на камеру

До речі, за останні кілька тижнів Нара двічі змінювала зачіску

Вагітна дівчина Венсана оголила животик

Для 28-річної Нари ця дитина буде першою, а для Венсана - четвертою

Нара Баптіста на відео
Скріншот з Instagram Нари Баптісти

Нагадаємо, нещодавно Нара Баптіста вразила фотосесією: вона оголена попозувала у ліжку.

Як відомо, в серпні Венсан і Нара святкували першу річницю своїх стосунків.

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Венсан Кассель
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