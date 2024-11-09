Вагітна кохана Венсана Касселя влаштувала запальні танці з оголеним животиком. Відео

Фото з Instagram Нари Баптісти

Дівчина французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста, яка чекає від нього дитину, вразила запальними танцями з оголеним животиком.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах кохана 57-річного актора танцює у напівпрозорій спідниці у хижий принт та бежевому бюстгальтері від купальника. Волосся Нари заплетене у дрібні косички.

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"Те саме, але інше. Запис того, як виношування тебе прикрасило моє життя", - написала Баптіста.

До речі, за останні кілька тижнів Нара двічі змінювала зачіску

Для 28-річної Нари ця дитина буде першою, а для Венсана - четвертою

Скріншот з Instagram Нари Баптісти

Нагадаємо, нещодавно Нара Баптіста вразила фотосесією: вона оголена попозувала у ліжку.

Як відомо, в серпні Венсан і Нара святкували першу річницю своїх стосунків.