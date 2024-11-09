Вагітна кохана Венсана Касселя влаштувала запальні танці з оголеним животиком. Відео
Дівчина французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста, яка чекає від нього дитину, вразила запальними танцями з оголеним животиком.
Відео вона поділилася у своєму Instagram.
На кадрах кохана 57-річного актора танцює у напівпрозорій спідниці у хижий принт та бежевому бюстгальтері від купальника. Волосся Нари заплетене у дрібні косички.
"Те саме, але інше. Запис того, як виношування тебе прикрасило моє життя", - написала Баптіста.
Нагадаємо, нещодавно Нара Баптіста вразила фотосесією: вона оголена попозувала у ліжку.
Як відомо, в серпні Венсан і Нара святкували першу річницю своїх стосунків.
Приєднуйтесь до дискусії