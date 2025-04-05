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Наречений Нікітюк заселфив її у своїх обіймах

Юлія Леськова - 5 квітня, 14:26
Леся Нікітюк зі своїм коханим
Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук в Instagram похвалився фото з нею. 

Він показав кадр, на якому вона обіймає його у військовій формі, а також селфі у доглядових масках для обличчя, де Леся демонструє на камеру пальчик з обручкою. 

"Рандом", - підписав фото коханий Лесі. 


Наречений Лесі Нікітюк показав фото з нею
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Леся Нікітюк робить селфі у масці

Леся вже неодноразово хвалилася камінчиком на пальці

Як відомо, Леся Нікітюк з осені минулого року підігрівала чутки про новий роман, публікуючи фото з таємничим чоловіком, особистість якого спочатку приховувала. Познайомила аудиторію з ним ведуча в жовтні. 

А на початку січня пара оголосила про заручини

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