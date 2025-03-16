Нікітюк у спідньому показалася в обіймах нареченого в ліжку. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк в Instagram похвалилася новим фото зі своїм нареченим-військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.
Леся зазнімкувалася з ним у ліжку в його обіймах. Щоправда, обличчя вона приховала.
Нагадаємо, про роман Лесі Нікітюк стало відомо восени минулого року. Зірка частенько підігрівала чутки фото з чоловіком, однак приховувала його особистість.
У жовтні вона представила коханого своїм прихильникам.
А вже на початку січня оголосила про свої заручини.
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