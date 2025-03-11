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"Мої хлопці": Нікітюк показала, як наречений ладнає з її песиком. Фото

Карина Тімкова - 11 березня, 14:15
Коханий Нікітюк зробив масаж її песику

Обранець зірки розважав її домашнього улюбленця

Фото Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк потішила підписників кумедним відео з її нареченим Дмитром Бабчуком та "найкращим другом", песиком Рафіком.

У кадрі коханий 37-річної зірки весело грається з домашнім улюбленцем. Дмитро ніжно гладить Рафіка, а потім прибирає руку. Тоді песик починає лапками просити його продовжити, викликаючи сміх у Лесі.

"Мої хлопці", — підписала кадри Нікітюк.


Наречений Нікітюк погладив її песика

Рафік насолоджується, коли його чухають

Скрін Instagram
Коханий Лесі Нікітюк погрався з її домашнім улюбленцем

Але тут Дмитро зупинився, і песику доводиться просити його повторити імпровізований масаж

Нікітюк показала, як розважається з нареченим і песиком
Напевно улюбленцю дуже подобається наречений Лесі

До речі, Бабчук і Рафік вже давно знайомі та мають теплі стосунки. Якось вони навіть спали в одному ліжку.

Фанам Нікітюк сподобалася взаємодія її коханого та песика

"Рафік і його раб", — пожартував один з підписників

Нагадаємо, Дмитро зробив пропозицію Лесі на початку січня, а в мережі ходять чутки про вагітність зірки.

Як відомо, Бабчук працює морпіхом, а вперше ведуча його показала у жовтні минулого року. Нещодавно Нікітюк дебютувала у головній ролі в фільмі "Песики". За допремʼєрні покази й перший вікенд стрічка зібрала 20 165 201 гривень, а загальна кількість проданих квитків уже сягнула 113 824. Прокат фільму триває.

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