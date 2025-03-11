"Мої хлопці": Нікітюк показала, як наречений ладнає з її песиком. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк потішила підписників кумедним відео з її нареченим Дмитром Бабчуком та "найкращим другом", песиком Рафіком.
У кадрі коханий 37-річної зірки весело грається з домашнім улюбленцем. Дмитро ніжно гладить Рафіка, а потім прибирає руку. Тоді песик починає лапками просити його продовжити, викликаючи сміх у Лесі.
"Мої хлопці", — підписала кадри Нікітюк.
До речі, Бабчук і Рафік вже давно знайомі та мають теплі стосунки. Якось вони навіть спали в одному ліжку.
Нагадаємо, Дмитро зробив пропозицію Лесі на початку січня, а в мережі ходять чутки про вагітність зірки.
Як відомо, Бабчук працює морпіхом, а вперше ведуча його показала у жовтні минулого року. Нещодавно Нікітюк дебютувала у головній ролі в фільмі "Песики". За допремʼєрні покази й перший вікенд стрічка зібрала 20 165 201 гривень, а загальна кількість проданих квитків уже сягнула 113 824. Прокат фільму триває.