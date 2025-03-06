"Мама дозволила": Нікітюк про оголення в кіно та як за гроші дала раду своїй залежності від критики

Телеведуча, а віднедавна й актриса Леся Нікітюк, яка дебютувала у головній ролі в фільмі "Песики", розказала, як сприйняла мама доньчині зйомки в пікантній сцені, де глядач може побачити її груди.

Леся відповіла на це питання програмі "Ранок у Великому Місті".

"Звичайно, мама дозволила. Сценарій спочатку проходив через маму Кет. Як, в принципі, і всі мої кавалери завжди", - запевнила Нікітюк.

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"По-чесному і від душі" ж Леся зізналася, що дуже залежна від чужої критики. Але вже знайшла спосіб давати цьому раду.

Сценарій "Песиків", як і залицяльники Лесі спочатку пройшов перевірку в її мами

"Було дуже багато шоу в моєму житті, які я хотіла кинути через критику. Але потім я взяла себе в руки і найняла людину навіть, заплатила їй гроші, яка порахувала, скільки є критики, а скільки є позитивних коментарів. І виявилося, що критики лише 6%", - розказала зірка.

А ще Нікітюк прокоментувала чутки про своє одруження з військовим Дмитром Бабчуком, який освідчився їй у січні.

"Я так скажу: в моєму будинку відкрили РАЦС", - загадково заявила Леся.

Як відомо, подейкують не лише про заміжжя Нікітюк, а і про те, що 37-річна телезірка чекає на первістка. Днями вона на ці чутки вперше відреагувала.

Нагадаємо, торік Леся розповідала, яку пластичну операцію хотіла собі зробити, але передумала.