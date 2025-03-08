"Наша сила безмежна": Каменських наробила ніжних фото з тюльпанами та привітала жінок

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських похвалилася чималеньким букетом білих тюльпанів та у своєму Instagram привітала своїх підписниць з Міжнародним жіночим днем.

"Бути жінкою — це значить мати право обирати: ким бути, як жити, що відчувати. І це право не повинне залежати від думки суспільства чи традицій", - написала Настя.

Зірка зазначила, що сьогодні жінки не тільки радіють весні та приймають вітання, але й нагадують собі та світу, що їхні мрії та досягнення важливі.

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"Ми нагадуємо світу й собі: наші мрії важливі, наші досягнення значущі, наша сила безмежна. Кожна з нас — особлива. І не тому, що так прийнято казати, а тому, що це правда. З 8 березня, прекрасні! Будьмо собою. Будьмо вільними", - підсумувала Каменських.

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Настя зробила фотосет з букетом тюльпанів

На День всіх закоханих Настя Каменських попозувала в образі пухнастого серця та поміркувала про любов до себе.

А на початку березня співачка раділа весні у мінішортах та чоботах.