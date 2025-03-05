Мінішорти, панчохи та чоботи: Каменських у гранж-луці пораділа весні просто неба. Фото
Співачка Настя Каменських поділилася з підписниками весняним настроєм. Для нової зйомки на вулиці вона обрала лук, який нагадував стиль гранж.
37-річна зірка позувала у куценьких бордових шортах та сірій футболці. На талії вона зав'язала сорочку в клітинку, а на верх вдягнула пальто з деніму. Новими фото артистка поділилася в Instagram.
Завершували образ чорні ковбойки, панчохи в сітку й масивні прикраси.
Настя любить тішити підписників ніжними та спокусливими вбраннями. А ще вона часто показує свої ранкові збори.
Нагадаємо, знаменитість перебуває у шлюбі з репером Потапом, який днями здивував своїм схудненням. Хоча чутки про їхнє можливе розлучення з’являються доволі часто, подружжя стверджує, що залишається разом. Минулого року Каменських привітала чоловіка з річницею.
Нещодавно Потап в бесіді з російським блогером Юрієм Дудем зізнався, що вони мають намір стати батьками. Сама Настя поки що про це не висловлювалася.
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