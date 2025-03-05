Мінішорти, панчохи та чоботи: Каменських у гранж-луці пораділа весні просто неба. Фото

Співачка Настя Каменських поділилася з підписниками весняним настроєм. Для нової зйомки на вулиці вона обрала лук, який нагадував стиль гранж.

37-річна зірка позувала у куценьких бордових шортах та сірій футболці. На талії вона зав'язала сорочку в клітинку, а на верх вдягнула пальто з деніму. Новими фото артистка поділилася в Instagram.

Завершували образ чорні ковбойки, панчохи в сітку й масивні прикраси.

Настя ефектно попозувала на ескалаторі Фото з Instagram

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До речі, зірка все частіше вдягає бордове міні на вулицю

"Настрій: весна", — підписала нові фото Каменських

Настя любить тішити підписників ніжними та спокусливими вбраннями. А ще вона часто показує свої ранкові збори.

Співачка багато пітніє у залі, щоб бути у формі

Зірка часто ділиться мотиваційними фразами з фанами

Нагадаємо, знаменитість перебуває у шлюбі з репером Потапом, який днями здивував своїм схудненням. Хоча чутки про їхнє можливе розлучення з’являються доволі часто, подружжя стверджує, що залишається разом. Минулого року Каменських привітала чоловіка з річницею.

Нещодавно Потап в бесіді з російським блогером Юрієм Дудем зізнався, що вони мають намір стати батьками. Сама Настя поки що про це не висловлювалася.