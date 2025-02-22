Кулінарія, процедура краси та похід до лікарів: Каменських показала свій день. Відео

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських повернула свою стару рубрику в Instagram в оновленому форматі та показала один день зі свого життя.

"Стара рубрика у новому форматі. Вирішила, за вашими проханнями, зробити ексклюзивне повернення NKvlog і провести цілий день разом", - написала співачка.

Настя зазначила, що не встигла приготувати собі сніданок вдома, тож взяла з собою підписників у кулінарію, аби вибрати собі щось "смачненьке, але здоровеньке".

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На сніданок Каменських взяла гречку, курячу котлету і салат з капусти.

"Я в цю кулінарію ходжу вже 15 років. Вона таке спасіння, тому що не завжди виходить приготувати. Вчора дуже пізно закінчила і мені було так... Можна сказати, що у мене сьогодні вихідний. В мене просто свої справи, де я присвячую цілий день собі", - сказала вона.

Настя поснідала стравами з кулінарії

Також співачка показалася на сеансі ендосферного масажу (апаратна процедура, яка впливає на шкіру та підшкірні тканини, - ред).

"Але треба 10-15 сеансів, не більше. І робити таку перерву, для того, щоби був класний ефект", - додала Настя.

Каменських пожартувала, що вона була б не вона, якби не показала напівоголеною

Потім зірка розповіла, що вона доглядає за волоссям засобами, які сама виготовляє її перукарка.

Також Настя показалася в лікарні.

"Я прийшла в лікарню до стоматолога. Просто обожнюю ці клініки, які мені здається, створювалися архітекторами більше як лабіринт. Отак, квест - знайди кабінет", - сказала вона.

А от після стоматолога Настя пообідала і вирушила до подолога.

"Бо в мене є деякі маленькі нюанси з ніжками, через свою професію", - зазначила вона.

Днями Настя Каменських показувала, що готує на дієті, та відверто розповіла скільки кілограмів на ній скинула.

Також співачка ділилася з підписниками ефективним тренуванням для всього тіла.