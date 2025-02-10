"Полюбити спорт і себе в ньому": Каменських показала ефективне і збалансоване тренування для всього тіла. Відео

Артистка показала тренування, після якого м’язи скажуть "дякую" Фото з Instagram

Співачка Настя Каменських останнім часом активно транслює спорт у мережі і знову поділилася з підписниками своїм тренуванням.

У новому дописі 37-річна виконавиця продемонструвала комплекс вправ, спрямованих на зміцнення м’язів кора й ніг, а також включила декілька пліометричних рухів.

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Настя не припиняє активні тренування, щоб потім хизуватись красивим тілом

Каменських також наголосила на трьох важливих аспектах ефективного тренування. За її словами, важливо залучати тіло до роботи у різних напрямках, додаючи нові вправи. Також варто комбінувати навантаження. Тобто поєднувати кардіо, силові вправи і функціональні рухи. Настя наголошує на необхідності виконувати рухи у правильній послідовності.

Каменських любить ділитись з підписниками власними комплексами вправ

"Якщо чекали понеділка, щоб почати — це ваш знак полюбити спорт і себе в ньому", — додала артистка мотивації своїм фанатам.

Як відомо, Каменських часто відвідує спортзал та активно займається спортом. Співачка навіть ділилась улюбленим комплексом для сідниць. Раніше вона також розкрила секрет, як зберегти мотивацію на шляху створення тіла мрії.