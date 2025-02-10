Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

"Полюбити спорт і себе в ньому": Каменських показала ефективне і збалансоване тренування для всього тіла. Відео

Карина Тімкова - 10 лютого, 13:00
Настя Каменських поділилася своїм тренуванням

Артистка показала тренування, після якого м’язи скажуть "дякую"

Фото з Instagram

Співачка Настя Каменських останнім часом активно транслює спорт у мережі і знову поділилася з підписниками своїм тренуванням.

У новому дописі 37-річна виконавиця продемонструвала комплекс вправ, спрямованих на зміцнення м’язів кора й ніг, а також включила декілька пліометричних рухів.

Настя Каменських показала свою тренувальну рутину

Співачка не боїться спітніти в залі

Фото з Instagram

Каменських потренувала ноги і кор

Настя не припиняє активні тренування, щоб потім хизуватись красивим тілом

Каменських також наголосила на трьох важливих аспектах ефективного тренування. За її словами, важливо залучати тіло до роботи у різних напрямках, додаючи нові вправи. Також варто комбінувати навантаження. Тобто поєднувати кардіо, силові вправи і функціональні рухи. Настя наголошує на необхідності виконувати рухи у правильній послідовності.

Настя Каменських показала відео з тренування

Каменських любить ділитись з підписниками власними комплексами вправ

"Якщо чекали понеділка, щоб почати — це ваш знак полюбити спорт і себе в ньому", — додала артистка мотивації своїм фанатам.

Як відомо, Каменських часто відвідує спортзал та активно займається спортом. Співачка навіть ділилась улюбленим комплексом для сідниць. Раніше вона також розкрила секрет, як зберегти мотивацію на шляху створення тіла мрії.

Читайте також:

Каменських у лосинах і на високих підборах показала, що робить для вивчення свого тіла. Відео

Каменських у домашніх шортиках і майці розказала, чим заряджається зранку

Каменських у блискучому міні посвітила пишним бюстом перед виходом на сцену. Фото

Акцент на очі і декольте: Каменських показала свої ранкові збори. Відео

Каменських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів