"Світло обов'язково подолає темряву": Каменських показала, де ховалася під час масованого обстрілу

Юлія Леськова 17 листопада, 14:42
Настя Каменських позує для фото
Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських показала, як перечекала масовану ракетну атаку на Україну, яку РФ здійснила вранці 17 листопада.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

"Складна ніч і тривожний ранок, але ми тримаємося і віримо у краще. Сьогодні, виходячи з укриття, зустріла перші промені сонця за останні декілька днів. Нехай це буде нагадуванням: світло обовʼязково подолає темряву", - написала Каменських.


Настя Каменських під час ракетної атаки

Настя показалася у бункері

Настя показалася на сонечку після укриття

Настя показалася на сонечку після укриття

Нагадаємо, днями Настя Каменських показувала свої улюблені вправи для пружних сідниць.

Як відомо, якось співачка закликала підписників приймати себе такими, як вони є.

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