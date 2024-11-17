"Світло обов'язково подолає темряву": Каменських показала, де ховалася під час масованого обстрілу

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських показала, як перечекала масовану ракетну атаку на Україну, яку РФ здійснила вранці 17 листопада.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

"Складна ніч і тривожний ранок, але ми тримаємося і віримо у краще. Сьогодні, виходячи з укриття, зустріла перші промені сонця за останні декілька днів. Нехай це буде нагадуванням: світло обовʼязково подолає темряву", - написала Каменських.

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Настя показалася у бункері

Настя показалася на сонечку після укриття

Нагадаємо, днями Настя Каменських показувала свої улюблені вправи для пружних сідниць.

Як відомо, якось співачка закликала підписників приймати себе такими, як вони є.