Каменських в обтислому спортлуці показала, як качає дупцю. Відео

Юлія Леськова 16 листопада, 12:38
Настя Каменських позує для фото
Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно демонструвала вправи для пружних сідниць, знову показала, як качає дупцю.

Відеотренування вона показала у своєму Instagram.

"Сьогодні ділюся улюбленими вправами для сідниць — обіцяю вам: і настрій, і тіло подякують. Для більш ефективного результату дуже рекомендую додати резинки", - написала Настя.


Настя Каменських показала своє тренування

Настя ділиться з підписниками улюбленими вправами

На кадрах Настя виконала кілька вправ: кроки у присяді (співачка радить робити це протягом 40 хвилин у три підходи). Також однією з улюблених вправ Насті є бокові махи ногами (15 разів на одну ногу у три підходи).

Наступна вправа - випади назад, вона знову радить робити три підходи.

Каменських займається спортом

Для кращого результату можна додати резинку, порадила співачка

А от присідання з розведенням колін треба робити протягом 45 секунд у три підходи. Окремо Каменських рекомендує після кожного присідання затримуватися внизу на 15 секунд.

Каменських присідає на камеру

Спробуєте займатися за програмою зірки?

Нагадаємо, якось Настя розповідала, що прийшла до своєї ідеальної форми через виснажливі тренування та суворий режим харчування. Тому пізніше вона ці тренування замінила плаванням, вправами для спини та постави, а також розтяжкою.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Каменських закинула спорт, а повернулася до нього у серпні 2023-го.

Читайте також:

Каменських покрасувалася у декольтованому топі і дала поради, як дбати про ментальне здоров'я

Каменських у купальнику та парео засвітила апетитні стегна на сексі-фото

Каменських із пишним декольте закликала не жаліти почуттів

Каменських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів