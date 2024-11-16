Каменських в обтислому спортлуці показала, як качає дупцю. Відео

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно демонструвала вправи для пружних сідниць, знову показала, як качає дупцю.

Відеотренування вона показала у своєму Instagram.

"Сьогодні ділюся улюбленими вправами для сідниць — обіцяю вам: і настрій, і тіло подякують. Для більш ефективного результату дуже рекомендую додати резинки", - написала Настя.

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Настя ділиться з підписниками улюбленими вправами

На кадрах Настя виконала кілька вправ: кроки у присяді (співачка радить робити це протягом 40 хвилин у три підходи). Також однією з улюблених вправ Насті є бокові махи ногами (15 разів на одну ногу у три підходи).

Наступна вправа - випади назад, вона знову радить робити три підходи.

Для кращого результату можна додати резинку, порадила співачка

А от присідання з розведенням колін треба робити протягом 45 секунд у три підходи. Окремо Каменських рекомендує після кожного присідання затримуватися внизу на 15 секунд.

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Нагадаємо, якось Настя розповідала, що прийшла до своєї ідеальної форми через виснажливі тренування та суворий режим харчування. Тому пізніше вона ці тренування замінила плаванням, вправами для спини та постави, а також розтяжкою.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Каменських закинула спорт, а повернулася до нього у серпні 2023-го.