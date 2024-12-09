Каменських показала улюблені вправи для сідниць та наробила язикатих фото без мейку

Співачка Настя Каменських продовжує впроваджувати у свій блог спортивний лайфстайл.

Цього разу виконавиця показала три улюблені вправи для пружних сідниць.

"Ідеальний початок неділі для мене – проявити турботу до себе і свого тіла. Тому ділюся з вами трьома улюбленими вправами для сідниць", - звернулася до підписників Каменських.

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Вправи 1-3 (зверзу донизу) - початкові позиції

Перша вправа - махи ногою назад. Початкова позиція: стоячи на колінах та долонях, спина рівна. Виконання: одна нога піднімається назад і вгору, утворюючи пряму лінію зі спиною, інша залишається опорою. Рекомендується повільно опускати ногу назад.

Друга вправа - бокове піднімання ноги. Початкова позиція: лежачи на боці, опора на лікоть та передпліччя, верхня нога зігнута в коліні та піднімається вгору. Виконання: рух виконується повільно, щоб задіяти сідничні м’язи.

Третя вправа - місток із підніманням ноги. Початкова позиція: лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, стопи на підлозі. Виконання: таз піднімається вгору, одна нога випрямляється і піднімається вгору, утримуючи позицію кілька секунд.





А після спорту співачка дозволяє собі поласувати кавою і млинцями.

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Окрім спорту у своєму блозі Настя ділиться і корисними рецептами. Раніше вона розказувала, як зробити шоколадну вівсянку на сніданок.