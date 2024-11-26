"Дуже боялася болісних відчуттів": Каменських розсекретила, на яку процедуру зважилася вперше за багато років
Співачка Настя Каменських здійснила невеличкий "апгрейд" своєї зовнішності - дещо, чого вона не робила вже давно, бо боялася болю.
Ще це - артистка заінтригувала, а потім розкрила інтригу в Insta-сторіс.
"Нещодавно (несподівано для себе), вирішила вперше за багато років повторити одну процедуру", - почала 37-річна Настя, запропонувавши підписникам відгадати.
"Маленька підказка: незважаючи на те, що я робила це все вже більше 3 разів, дуже боялася болісних відчуттів", - натякнула виконавиця.
Відгадка виявилася простою і несподіваною: мова ішла про ще один прокол у вусі.
Нагадаємо, дружина Потапа регулярно ділиться зі своєю аудиторією прикладами воркаутів, а ще не забуває давати поради щодо підтримки ментального здоров'я.
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