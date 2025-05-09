"Люблю і поважаю українців": Потап розказав, чому не шкодує про інтерв'ю Дудю та що думає про хейт співвітчизників

Репер і продюсер Потап (справжнє ім'я - Олексій Потапенко) розказав, чому дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю та як на це відреагували українці.

В інтерв'ю латвійському каналу LSM+ він також пояснив, чому хотів виступити на Євробаченні від Молдови і ніколи не претендував стати представником від України.

Потап здивував думкою про інтерв'ю, яке дав росіянину Юрію Дудю у лютому цьогоріч.

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"Вважаю, що це найкраще інтерв'ю у моєму житті. Задача артиста - дивувати, бути побаченим і цікавим. Погано, коли артист непомічений і про нього не кажуть. А добре чи погано зараз не має значення. Зараз вже важливо, наскільки ти впливаєш на аудиторію. В цьому сенсі - я хороший", - пояснив репер.

Олексій також зазначив, що поважає будь-яку думку українців щодо інтерв'ю, зокрема й хейт.

"Точно доводиться поважати думку людей, які перебувають кожного дня під ракетними обстрілами. Треба бути обережним, тому що я з України. Тут я дуже люблю і поважаю українців, пишаюсь нацією, консолідацією суспільства. Тому в цих питаннях я буду дуже делікатним", - зазначив він.

Здається, останнім часом Потап спілкується з усіма ЗМІ, окрім українських

За словами Потапа, нині він займається творчістю за кордоном, однак його благодійна діяльність досі зосереджена в Україні.

Олексій також пояснив, чому виявив ініціативу представляти на пісенному конкурсі саме Молдову.

"Я чомусь подумав, блін, як прикольно було б виступити від Молдови на Євробаченні. У Латвії мене, звісно, не пропустять... В Україні треба давати шлях молодим. В Україні дуже круто розвивається українська музика, там не хочеться заважати. Там треба зробити структуровані речі", - заявив шоумен.

Репер відповів, чому свого часу "Потап і Настя" ніколи не були представниками від України.

"Треба було давати великий хабар. Це жарт... Невеликий. Нам пропонували виступати від Росії, від чого ми відмовлялися. Зараз по приколу виступити від Молдови. Країна відмовилася від участі через відсутність фінансів" - пояснив Потапенко.

Як відомо, Потап з тих, чия біографія сповнена зашкварів. Нещодавно ТаблоID вирішив пригадати найгучніші з них.