Каменських у бікіні та брилику ефектно помочила ноги в басейні
Співачка Настя Каменських зустріла перший день липня символічним фото, попозувавши в купальнику та брилі.
"Літо", - лаконічно зазначила в Instagram дружина Потапа. Настю зазнімкували, коли вона мочила ніжки у басейні.
Де саме відпочиває артистка, поки незрозуміло, але тло з зеленими пагорбами мальовниче.
Нагадаємо, до пляжного сезону 38-річна Каменських завзято готувалася: не пропускала тренувань і правильно харчувалася. Як відомо, зірці дуже добре знайома проблема зайвої ваги.
ТаблоID наводив цікаві факти з життя Насті, як-от те, що є її guilty pleasure. А ще ми пригадували історію її кохання з Потапом, яка розпочалася, коли шоумен був одруженим чоловіком.
Замість борошна - цвітна капуста: Каменських дала рецепт безглютенової піци. Відео
Каменських в ажурному топі на зав'язках граційно порухалася під Шакіру
"Дякую": Каменських із нагоди чавунного весілля попестила руку Потапа
"Не розкіш, а необхідність": Каменських у лосинах на килимку показала, як турбується про своє тіло
Каменських у мінішортах і топі показала, як починає свій день на траві з гантелями