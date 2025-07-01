Каменських у бікіні та брилику ефектно помочила ноги в басейні

Марія Ткаченко - 1 липня, 17:30
Настя Каменських
Фото з Instagram Каменських

Співачка Настя Каменських зустріла перший день липня символічним фото, попозувавши в купальнику та брилі.

"Літо", - лаконічно зазначила в Instagram дружина Потапа. Настю зазнімкували, коли вона мочила ніжки у басейні.

Де саме відпочиває артистка, поки незрозуміло, але тло з зеленими пагорбами мальовниче.


Фігура Насті Каменських

Цікаво, хто це знімав Настю

Настя Каменських в інстаграм

У сторіс Каменських раніше опублікувала фото в літньому аутфіті, зроблене у ліфті

Нагадаємо, до пляжного сезону 38-річна Каменських завзято готувалася: не пропускала тренувань і правильно харчувалася. Як відомо, зірці дуже добре знайома проблема зайвої ваги.

ТаблоID наводив цікаві факти з життя Насті, як-от те, що є її guilty pleasure. А ще ми пригадували історію її кохання з Потапом, яка розпочалася, коли шоумен був одруженим чоловіком.

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