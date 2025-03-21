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"Збираєш себе по частинах": Каменських із блакитним волоссям показала біль після розриву стосунків. Відео

Марія Мельник - 21 березня, 12:00

Співачка Настя Каменських, вона ж NK, представила новий трек Bloody Mary, присвячений темі почуттів.

У кліпі виконавиця ефектно заспівала про любов, яка виявилася помилкою і принесла тільки біль та розчарування.

"Коли ми закінчуємо деколи неймовірно важливі для нас стосунки, які заполонили собою усе серце і увесь всесвіт, то залишаємось один на один із собою. Чесними, як ніколи. І тоді ми проживаємо різні стадії прийняття ситуації — від гострого болю до розуміння, що усе найкраще попереду. В цьому процесі ти збираєш себе по частинах, що буває боляче і нелегко. Але такий досвід вчить тебе ставати сильнішою", - прокоментувала Каменських.

Каменських з декольте

До колірного грейдингу відео підійшли креативно


Разом з піснею Настя презентувала й чуттєвий відеокліп, що огортає глядача вайбом стриманого болю та внутрішньої боротьби.

Холодні біло-блакитні тони відео створюють атмосферу, де слова більше не мають сили, а тіло говорить саме за себе. 

Настя Каменських у синіх колготках

Настя професійно показала драму

Настя Каменських у блакитно-білому луці

NK в кадрі залишається майже беземоційною, але її рухи видають те, що неможливо приховати. Це історія про емоції, які не можна пояснити, але можна відчути

"Те, що здавалося вічним, може зникнути, а любов — виявитися помилкою. Але навіть через біль і втрати я вірю в те, що щире кохання існує", - впевнена виконавиця.

І хоча Каменських співає про нелегкий розрив, схоже, її особистого життя це не стосується. Раніше Настя вперше за довгий час зробила спільне фото зі своїм чоловіком Потапом.

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