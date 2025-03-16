Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Моя маленька традиція": Каменських у спортлуці показала вправи для стретчингу

Юлія Леськова - 16 березня, 13:53
Настя Каменських позує для фото
Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських у своєму Instagram показала, як піклується про своє тіло під час вихідних.

"Будні дні – це рух, динаміка, сила. Протягом тижня інтенсивні тренування заряджають енергією, допомагають тримати темп і бути у формі", - написала зірка.

Настя зауважила, що вихідні дні для неї - це про баланс.


"Про можливість подбати про себе трохи інакше: дати тілу м’якість, відчуття легкості, заслужений відпочинок. Тому я завжди знаходжу час для розслаблюючої зарядки та розтяжки. Це моя маленька традиція – дарувати собі турботу, на яку моє тіло справді заслуговує", - додала Каменських.

Каменських показала свій вихідний

"Мій улюблений ранок", - написала Настя

Каменських показала свою розтяжку

У сторіс зірка зазначила, що у будні дні вона тренується у спортзалі під наглядом тренера, проте вихідні присвячує розтяжці

Настя Каменських показала вправи для розтяжки

Якось співачка ділилася своїми улюбленими вправами для сідниць

Настя Каменських медитує
Фото з Instagram Насті Каменських

Якось Настя Каменських показала підписникам, як минає її вихідний день.

Також вона розповідала про свою дієту та що на ній готує.

Читайте також:

"Полюбити спорт і себе в ньому": Каменських показала ефективне і збалансоване тренування для всього тіла. Відео

Каменських у шоколадних лосинах і топі з голими плечима вабливо покрутилася перед камерою. Відео

Мінішорти, панчохи та чоботи: Каменських у гранж-луці пораділа весні просто неба. Фото

Каменських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів