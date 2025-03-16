"Моя маленька традиція": Каменських у спортлуці показала вправи для стретчингу

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських у своєму Instagram показала, як піклується про своє тіло під час вихідних.

"Будні дні – це рух, динаміка, сила. Протягом тижня інтенсивні тренування заряджають енергією, допомагають тримати темп і бути у формі", - написала зірка.

Настя зауважила, що вихідні дні для неї - це про баланс.

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"Про можливість подбати про себе трохи інакше: дати тілу м’якість, відчуття легкості, заслужений відпочинок. Тому я завжди знаходжу час для розслаблюючої зарядки та розтяжки. Це моя маленька традиція – дарувати собі турботу, на яку моє тіло справді заслуговує", - додала Каменських.

"Мій улюблений ранок", - написала Настя

У сторіс зірка зазначила, що у будні дні вона тренується у спортзалі під наглядом тренера, проте вихідні присвячує розтяжці

Якось співачка ділилася своїми улюбленими вправами для сідниць

Фото з Instagram Насті Каменських

Якось Настя Каменських показала підписникам, як минає її вихідний день.

Також вона розповідала про свою дієту та що на ній готує.