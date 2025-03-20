Возз'єднання в Маямі? Потап і Каменських уперше за довгий час показалися разом на фото

Таких фото Настя Каменських та Потап уже давненько не постили у своїх Instagram... Фото з Instagram Каменських

Зіркове подружжя, шоумен Потап (Олексій Потапенко) і співачка Настя Каменських не підтверджували чуток про своє розставання, які ширяться вже не один рік, але й не надто старалися переконливо їх розвіювати.

Аж ось пара вперше за довгий час показалася на фото разом. Знімок із Настею та Потапом опублікував у Instagram Сергій Маковець, який мешкає у США і співпрацює з артистами.

"Щасливі разом", - підписав він знімок, вказавши геотегом Маямі, але не вточнивши, коли було зроблено фото.

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Якщо фото таки свіже, то Настя і Олексій зараз разом у Маямі? Фото з Instagram

Як відомо, Потап останнім часом, на відміну від Насті, переважну більшість часу проводить за кордоном та працює над своїм новим амплуа "артиста зі Східної Європи" Slavic Balagan.

Нагадаємо, нещодавно Потап розказав російському інтерв'юерові Юрію Дудю, що шанувальники пропонували Каменських за те, щоби та погодилася провести з ними час.