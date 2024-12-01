Каменських у блискучому міні посвітила пишним бюстом перед виходом на сцену. Фото

Фото з Instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно поділилася з підписниками улюбленими вправами для пружних сідниць, похизувалася пишним бюстом у розкішній сукні.

Світлини зірка опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах Настя позує у чорній корсетній мінісукні з паєтками та тороками. Свій образ вона доповнила колготками в сіточку та чорними ботфортами.

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"За мить до виходу на сцену", - написала Каменських.

Настя за лаштунками попозувала у сценічній сукні

Якось Настя засвітилася на мексиканському телебаченні у зухвалому міні

Нагадаємо, днями колишня дружина репера Потапа, продюсерка Ірина Горова оцінила перспективи Насті Каменських побудувати кар'єру за кордоном.

Як відомо, влітку Настя заявляла, що продовжуватиме співати російською, але тільки для тих, хто підтримує Україну та не розуміє мови.