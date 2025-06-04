"Натхнення буденного макіяжу": Каменських показала улюблений спосіб фарбування губ

Марія Мельник - 4 червня, 12:50

Співачка Настя Каменських, яка не так давно святкувала своє 38-річчя, рокзрила секрет візажу губ.

У своєму Instagram виконавиця показала улюблене комбо для виразних вуст.

"Натхнення для буденного макіяжу для мене — починається з губ. Ділюсь з вами своїм улюбленим комбо",  - написала Настя.

Каменських показала, як фарбує губи

Спершу зірка малює виразний контур


А потім фарбує яскравим червоним

А потім фарбує яскравим червоним

Каменських показала, як малює губи

Якщо вам раптом захочеться зробити свої будні більш яскравими

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк показувала власний лайфхак із фарбування губ. А ще Наталія Могилевська розказувала, як малює собі "дитячі губки".

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