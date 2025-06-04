"Натхнення буденного макіяжу": Каменських показала улюблений спосіб фарбування губ
Співачка Настя Каменських, яка не так давно святкувала своє 38-річчя, рокзрила секрет візажу губ.
У своєму Instagram виконавиця показала улюблене комбо для виразних вуст.
"Натхнення для буденного макіяжу для мене — починається з губ. Ділюсь з вами своїм улюбленим комбо", - написала Настя.
Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк показувала власний лайфхак із фарбування губ. А ще Наталія Могилевська розказувала, як малює собі "дитячі губки".
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