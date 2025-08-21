Каменських у топі на бретелях оголила засмагле декольте на тлі краєвидів Чикаго

Співачка Настя Каменських наробила фото у США, в Чикаго.

На знімках зірка показала усмішку серед урбаністичних пейзажів.

"Чикаго, я тут. Побачимось сьогодні ввечері — давайте танцювати й відчувати енергію", - підписала фото Настя.

Настя показала засмагле декольте

Ввечері зірка, за її ж словами, випромінюватиме енергію у Чикаго

Нагадаємо, у липні Каменських та її чоловік, репер Потап вперше за довгий час показалися разом. Подружжя засвітилося коло басейну з українським блогером Яном Го.

Перед цим пара показувалася поряд у травні, коли відзначала шосту річницю шлюбу.