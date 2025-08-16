"Фея": Каменських у повітряному ромпері з воланами зачарувала ніжністю в гіпнотичному відео

Співачка Насті Каменських для реклами одного з відомих українських ювелірних брендів знялася в чуттєвому відео, яке зацінили її шанувальники у Instagram.

38-річна дружина шоумена Потапа постала перед камерою в легесенькому ромпері з воланами кольору айворі.

Настя в повітряному вбранні покружляла в кадрі

Вийшов легкий та романтичний образ

"Дуже ніжна... Фея мила та красива... Прекрасна", - милуються Настею коментатори.

Каменських отримала вже чимало компліментів від підписників

Нагадаємо, чоловік Каменських днями засвітився в Лондоні в товаристві своєї ексдружини, продюсерки Ірини Горової та їхнього спільного сина Андрія. Із Настею ж Потап у липні проводив час у Іспанії.



