"Фея": Каменських у повітряному ромпері з воланами зачарувала ніжністю в гіпнотичному відео
Співачка Насті Каменських для реклами одного з відомих українських ювелірних брендів знялася в чуттєвому відео, яке зацінили її шанувальники у Instagram.
38-річна дружина шоумена Потапа постала перед камерою в легесенькому ромпері з воланами кольору айворі.
"Дуже ніжна... Фея мила та красива... Прекрасна", - милуються Настею коментатори.
Нагадаємо, чоловік Каменських днями засвітився в Лондоні в товаристві своєї ексдружини, продюсерки Ірини Горової та їхнього спільного сина Андрія. Із Настею ж Потап у липні проводив час у Іспанії.
