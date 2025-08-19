Каменських у рожевому ліфі і шортах похизувалася тілом після тренування

Співачка Настя Каменських похизувалася фігурою під час тренування.

В Instagram зірка запостила фото, де показалася у рожевому топі і мінішортах.

Настя заселфила засмагле тіло, на якому ніжний рожевий виглядає дуже ефектно

Судячи з інвентаря, співачка робила силове тренування

Куди ж без гарного селфі зі свіжим манікюром?

Як відомо, Настя яка кілька років тому підсіла на спорт та здорове харчування, завдяки чому суттєво схудла, здобула ще більш значущу перемогу: перестала корити себе за зайві кіло.

Однак у 2022-му зірка знов набрала вагу, за що була розкритикована фанатами. Однак з 2023-го Каменських почала бігати і тренуватися хіба не кожного тижня, про що звітує в Instagram.