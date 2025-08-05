Приходько в купальнику показалася на морі з молодшим сином і чоловіком. Фото

Співачка Анастасія Приходько похвалилася кількома кадрами зі свого відпочинку на морі.

В сторіс свого Instagram Настя виклала фото з молодшим сином і чоловіком, зроблене на сапборді біля берега.

Настя не з тих, хто часто світить тілом в купальнику. Але на сапі з сином і коханим можна і посвітити

Де саме відпочиває з родиною, артистка не уточнила. Лише написала, що це її Україна.

Судячи зо всього, Настя десь на Одещині

Нагадаємо, нещодавно мама трьох Приходько розповідала, що забороняє своїм дітям. А переди цим вона писала про те, чого вчиться у своїх нащадків.