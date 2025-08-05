Приходько в купальнику показалася на морі з молодшим сином і чоловіком. Фото
Співачка Анастасія Приходько похвалилася кількома кадрами зі свого відпочинку на морі.
В сторіс свого Instagram Настя виклала фото з молодшим сином і чоловіком, зроблене на сапборді біля берега.
Де саме відпочиває з родиною, артистка не уточнила. Лише написала, що це її Україна.
Нагадаємо, нещодавно мама трьох Приходько розповідала, що забороняє своїм дітям. А переди цим вона писала про те, чого вчиться у своїх нащадків.
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