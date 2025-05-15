Усміхнена Могилевська в вишиванці заселфилася без мейкапу. Фото

Співачка Наталія Могилевська 15-го травня, в День вишиванки не забула святкового вбратися і поділитися своїм фото з шанувальниками.

49-річна зірка зробила щире домашнє селфі для свого Instagram, замилувавши личком без мейкапу.

Могилевська запостила святкове селфі без макіяжу

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"Я весна, світла й ясна. Я прилечу за тобою. Хай зима буде сама. Я обіймаю любов'ю!", - процитувала артистка свій хіт "Весна", який тепер звучить українською мовою.

Нагадаємо, нещодавно Наталка зізналася, чи вже вийшла вона заміж за свого коханого Валентина, з яким виховує двох прийомних доньок. У День матері співачка в святковому відео показала свою сім'ю.