Усміхнена Могилевська в вишиванці заселфилася без мейкапу. Фото
Співачка Наталія Могилевська 15-го травня, в День вишиванки не забула святкового вбратися і поділитися своїм фото з шанувальниками.
49-річна зірка зробила щире домашнє селфі для свого Instagram, замилувавши личком без мейкапу.
"Я весна, світла й ясна. Я прилечу за тобою. Хай зима буде сама. Я обіймаю любов'ю!", - процитувала артистка свій хіт "Весна", який тепер звучить українською мовою.
Нагадаємо, нещодавно Наталка зізналася, чи вже вийшла вона заміж за свого коханого Валентина, з яким виховує двох прийомних доньок. У День матері співачка в святковому відео показала свою сім'ю.
"Я 10 років була самотньою": Могилевська зробила емоційне зізнання про особисте життя та рішення всиновити
Могилевська на леопардових підборах та з рушником на голові пожартувала про жіночу непунктуальність. Відео
"Тільки не смійтеся": Могилевська показала повсякденний вміст своєї сумки. Відео
Могилевська в самому худі посвітила стрункими ніжками та показалася в обіймах обох дочок
"Є що пригадати": EL Кравчук похвалився палкими обіймами з юною Могилевською. Фото