"Тішить і надихає": Могилевська провела екскурсію своїм квітником. Відео

Співачка Наталія Могилевська, яка зі своїм коханим Валентином та дочками, Мішель і Софією мешкає за містом, має можливість милуватися квітами та заходами сонця над Дніпром.

І те, і інше вона показала своїм підписникам у Instagram.

А які квіти любите ви?", - поцікавилася 49-річна зірка.

Як пояснила Наталія, землі, щоби облаштувати справжній квітник, у неї нема, але виручила наявність великої тераси

Могилевська зняла відеоселфі, продемонструвавши свої квітучі скарби: тюльпани, троянди, бегонії, матіоли та гортензії.

Могилевська живе в дуже мальовничому місці

Нагадаємо, на березі річки коло оселі Наталії ростуть і дикі квіточки - 5-річна Соня щодня збирає їх у букетики для мами. Як відомо, в квітні дівчинка відсвяткувала свій день народження. Наталія показувала, як це було.