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Могилевська теплим відео з 13-річною донькою розсекретила їхню сімейну традицію

Марія Ткаченко - 17 лютого, 12:15
Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська у Instagram поділилася милим відео зі своєю старшою донькою, 13-річною Мішель. Вони удвох декорували холодильник сердечками до Дня закоханих.

Обличчя Мішель на відео побачити не вдається, зате видно її гарно заплетені довгі коси. Наталія пригортає дівчинку і цілує.

Прийомна донька Могилевської

У Мішель та Наталії схожий колір волосся. Зі слів співачки, личком донька теж дуже подібна до неї

"Як ми готувались до свята. А у Вас є сімейні традиції? Ми завжди робимо тематичні прикраси для дому з дітьми", - повідомила 49-річна Могилевська.

Як відомо, в Мшель є молодша сестра Софія, якій 4 роки. Нагадаємо, нещодавно Наталія зізгалася, чи хоче вона ще дітей.

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