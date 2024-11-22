Холодний сюрприз і теплі обійми: Могилевська розчулила відео з прийомними доньками
Співачка Наталія Могилевська у Instagram поділилася зворушливим відео зі своїми прийомними доньками, Мішель та Софією.
49-річна зірка показала, який сюрприз приготували для неї дівчатка, очікуючи вдома з гастролей. Мішель і Соня зі снігу виклали на паркані ніжне звернення до мами.
Зворушена Наталія пригорнула і розцілувала спочатку 4-річну Соню, а потім 13-річну Мішель. Старша дівчинка й сама розплакалася від емоцій.
"З першим снігом, любі! На все життя в мене сніг буде асоціюватися із цією неймовірною любов’ю дітей. Благаю Бога кожного разу повертатися з гастролей саме так", - зізналася артистка.
Нагадаємо, в день народження Могилевської її "Мішелька" виголосила щемливу промову на мамину честь.
Як відомо, співачка спочатку познайомилася з маленькою Сонею і це була "любов з першого погляду". Згодом Наталія взнала, що в дівчинки є старша сестра, і прийняла рішення вдочерити їх обох.
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