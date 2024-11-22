Холодний сюрприз і теплі обійми: Могилевська розчулила відео з прийомними доньками

Співачка Наталія Могилевська у Instagram поділилася зворушливим відео зі своїми прийомними доньками, Мішель та Софією.

49-річна зірка показала, який сюрприз приготували для неї дівчатка, очікуючи вдома з гастролей. Мішель і Соня зі снігу виклали на паркані ніжне звернення до мами.

Ось таке послання очікувало на Могилевську вдома

Наталія дуже розчулилася

Зворушена Наталія пригорнула і розцілувала спочатку 4-річну Соню, а потім 13-річну Мішель. Старша дівчинка й сама розплакалася від емоцій.





4-річна Соня і 13-річна Мішель постаралися, щоби здивувати маму

"З першим снігом, любі! На все життя в мене сніг буде асоціюватися із цією неймовірною любов’ю дітей. Благаю Бога кожного разу повертатися з гастролей саме так", - зізналася артистка.

Нагадаємо, в день народження Могилевської її "Мішелька" виголосила щемливу промову на мамину честь.

Як відомо, співачка спочатку познайомилася з маленькою Сонею і це була "любов з першого погляду". Згодом Наталія взнала, що в дівчинки є старша сестра, і прийняла рішення вдочерити їх обох.