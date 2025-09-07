Могилевська зізналася, чому не йде заміж за коханого та досі приховує обличчя доньок

Фото з Instagram Наталії Могилевської

50-річна співачка Наталія Могилевська зізналася, чому не виходить заміж за свого коханого Валентина, та чому не показує обличчя прийомних доньок у соцмережах.

Наталія обмовилася про своє весілля з бойфрендом, зазначаючи, що святкувати його зараз не на часі.

"Я навіть свій 50-річний ювілей не святкувала, яка мова про весілля? Вважаю, це поки не на часі", - прокоментувала Могилевська виданню "ТСН".

Могилевська зазначила, що показувати обличчя дітей ще небезпечно Фото з Instagram Наталії Могилевської

Співачка також відповіла, чому приховує обличчя своїх доньок - 13-річної Мішель та 5-річної Софії. За її словами, соціальна служба вважає, що поки показувати дівчат - небезпечно.

"До того часу, поки для них це може бути небезпечно, я не можу їх показувати. Так вважає соціальна служба. Тому що діти особливі, і я дослухаюся до психологів, які з ними працюють", - сказала Наталія.

Співачка зазначила, що ні у школі, ні у садочку, куди ходять її доньки, не знають, хто їхня мама.

