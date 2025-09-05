"Непогано для дитини": Могилевська назвала суму, яку заплатила доньці за роботу в садку

Співачка Наталія Могилевська розказала, що її старша прийомна донька Мішель за літо підзаробила трохи грошенят, доглядаючи за садом.

Яку "зарплатню" отримувала 13-річна дівчинка, зіркова мама розсекретила, спілкуючись із продавчинею в книгарні. Відео розмови Наталія виклала у своєму Telegram.

"Вона все літо слідкувала за садом. У неї своїх там пару клумб було, і ми їй за це платили гроші. Тисячу гривень на місяць. Що, непогано, я думаю, для дитини?", - промовила Могилевська у камеру.

Мішель влітку заробляла гроші, доглядаючи за клумбами

Із продавчинею зірка порадилася стосовно фінансового заохочення Мішель до читання.

"Ми думаємо з чоловіком, щоб стимулювати дитину, за кожні 100 сторінок давати якісь гроші", - поділилася вона.

Нагадаємо, раніше Наталія хвалилася, що завзята Мішель взялася опановувати професію грумера. А з 1-го вересня дівчинка розпочала навчання в ліцеї.

Як відомо, у Наталії та її чоловіка Валентина є ще одна прийомна доня, 5-річна Софія. Якось співачка розповідала про свої "норм та стрьом" у вихованні і як старається не розбалувати дівчат подарунками.