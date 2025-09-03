Рожева сукня, бантики та цілунок для мами: Могилевська показала, як відвела молодшу дочку до садочка. Відео

Співачка Наталія Могилевська розповіла про те, що її молодша донечка, 5-річна Софійка на початку вересня пішла в садочок.

В Instagram знаменитість опублікувала ролик, в якому постала у стильному костюмчику й на підборах поруч із дівчинкою у рожевій сукенці та з бантиками. Вони за ручку направлялися до навчального закладу.

"Відповідальний момент! Відправила Софію в садочок та пішла готувати для вас щось цікаве… Скоро розповім", — заінтригувала вона.

Софійка впевнено тупцяла до садочка з матусею за руку Кадр з instagram

Артистка пораділа за свою молодшу дитину

Для першого дня в садочку Софія вбралась у ніжний образ з бантиками та портфелем в тон

Який милий цьом для мами

Могилевська попросила дівчинку зібрати для неї найяскравіші спогади дня та поділитися ними ввечері

Нещодавно співачка похвалилася моментами святкування свого 50-річчя у компанії Софійки та подарунком від неї. Також зіркова матуся започаткувала сімейну традицію зі своїми дітками та коханим Валентином. А днями Наталія розповіла, куди пішла вчитися її старша доця, 13-річна Мішель.

Загалом знаменитість любить створювати теплі спогади для своїх дівчаток, а ще Могилевська повністю підтримує спадкоємиць у їхніх самостійних рішеннях. Нагадаємо, вперше про те, що вона удочерила Мішель та Софію стало відомо на початку 2024-го.