Могилевська похвалилася кількістю скинутих кілограмів
Співачка Наталія Могилевська, яка навесні повідомила, що їй вдалося схуднути на 15 кілограмів, не спинилася на досягнутому. Нинішній її результат вражає ще більше.
Його вона оголосила В ефірі телеканалу М1.
Говорячи про українськомовну версію свого хіта "Покохай мене таку", яку нещодавно випустила Наталія, зірка зізналася, що пісня має для неї глибокий особистий сенс.
"20 років я її співаю. Перш за все собі. І мені так і не вдалося за 20 років дійсно полюбити себе такою, якою я є. І, напевно, що 50 років - це той самий час, коли настав час зірвати всі ті ярлики, перестати думати про те, що скажуть інші, жити вільно, спокійно, з насолодою... І, напевно, що ця пісня, вона саме про це - про вміння прийняти і себе, і світ таким прекрасним, як він є", - сказала вона.
Зі слів Могилевської, впродовж останніх кількох років вона підводила підсумки прожитої половини життя, доходячи висновку, що хоче стати не успішною, а щасливою, красивою зсередини людиною. Зараз же вона готова тріумфально повернутися "на Олімп".
"Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 - це вже третій раз. Взагалі мій новий концерт називається "Версія 5.0", бо я вп’яте повертаюся і маю надію цього разу повернутися красиво", - заявила виконавиця.
Нагадаємо, 50 років Могилевській виповнилося 2-го серпня. Артистка показувала, який сюрприз влаштували для неї в цей день доньки та коханий Валентин. До речі, ТаблоID не так давно пригадував інших чоловіків, із якими в Наталії були романи.
