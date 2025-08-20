Могилевська похвалилася кількістю скинутих кілограмів

Могилевська не приховує, що весь час веде непросту боротьбу за свою стрункість Фото з Instagram Могилевської

Співачка Наталія Могилевська, яка навесні повідомила, що їй вдалося схуднути на 15 кілограмів, не спинилася на досягнутому. Нинішній її результат вражає ще більше.

Його вона оголосила В ефірі телеканалу М1.

Говорячи про українськомовну версію свого хіта "Покохай мене таку", яку нещодавно випустила Наталія, зірка зізналася, що пісня має для неї глибокий особистий сенс.

"20 років я її співаю. Перш за все собі. І мені так і не вдалося за 20 років дійсно полюбити себе такою, якою я є. І, напевно, що 50 років - це той самий час, коли настав час зірвати всі ті ярлики, перестати думати про те, що скажуть інші, жити вільно, спокійно, з насолодою... І, напевно, що ця пісня, вона саме про це - про вміння прийняти і себе, і світ таким прекрасним, як він є", - сказала вона.

Наталії нарешті вдалося покохати себе, а ще досягти приємної цифри на вагах

Зі слів Могилевської, впродовж останніх кількох років вона підводила підсумки прожитої половини життя, доходячи висновку, що хоче стати не успішною, а щасливою, красивою зсередини людиною. Зараз же вона готова тріумфально повернутися "на Олімп".

"Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 - це вже третій раз. Взагалі мій новий концерт називається "Версія 5.0", бо я вп’яте повертаюся і маю надію цього разу повернутися красиво", - заявила виконавиця.

Нагадаємо, 50 років Могилевській виповнилося 2-го серпня. Артистка показувала, який сюрприз влаштували для неї в цей день доньки та коханий Валентин. До речі, ТаблоID не так давно пригадував інших чоловіків, із якими в Наталії були романи.