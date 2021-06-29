Могилевська схудла на 4 кіло, але мало не облисіла

Співачка Наталія Могилевська, яка ставила перед собою мету скинути чотири кілограми, таки впоралася. Але мало не зазнала невдачі й не облисіла.

Позбутися волосся зірці довелося б, якби ваги не показали їй заповітної цифри, адже вона уклала таке парі з тренеркою Анітою Луценко.

Про те, як вона була на волосинку від цієї б'юті-катастрофи, Наталка розказала в Instagram.

Могилевській вдалося скинути 4 кіло, але не без труднощів фото з instagram могилевської

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"300 грамів, через які я мало не облисіла", - так почала свій допис артистка.

"...У реальності я вірила, що 4 кг - це не так уже і багато. І ви писали, що це дрібниці, і я легко їх скину. Цей дійсно так, якщо в тебе нормований графік. Коли ж твої день та ніч перевернуті з ніг на голову... Коли ти летиш на відпочинок, щоби через кілька днів сісти в літак та повернутися назад - усе складається інакше. Друзі, це дійсно тяжко", - зізналася вона.

На думку Могилевської, саме навантаження на організм під час перельоту мало не стало причиною великого фіаско. Версія ж її дієтолога прозаїчніша: просто на ніч перед зважуванням зірка попоїла вареного бурячку.

"...І наче все виходило добре, але вранці до анонсу своєї ваги я стала на ваги та побачила зайві 300 грамів, котрі спливли нізвідки", - розказала співачка.

Співачка могла втратити волосся

Але Наталія вирішила не здаватися і таки добити злощасні 300 грамів. Вона сходила до сауни, вдалася до салонної процедури, що має назву ендосфера, і навіть ковтнула "чарівну пігулку", від якої потім бігала в туалет.

"І до вечора 26-го липня в мене нарешті вийшли мої 72,6 кг", - похвалилася Могилевська, порадівши, що її коси залишилися при ній.

Нагадаємо, зупинятися на досягнутому Наталка не збирається. До свого дня народження, 2-го серпня зірка збирається влізти в улюблене плаття, а до кінця літа - побачити на вагах мінус ще 6 кіло.

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