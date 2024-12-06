Могилевська в День святого Миколая приготувала "шоколадний вибух" для дітей. Відео

6 грудня (в нову для України дату) світ вшановує святителя Миколая Чудотворця.

З цієї нагоди співачка Наталія Могилевська показала, як порадувати дітей смаколиком, зробленим самотужки.

"Зберігайте простий святковий рецепт на Миколая. Шоколадна магія. Анти корисно, але дітям - кайф. На свято можна. Ps. Ваша фантазія і креатив вітається", - прорекламувала співачка.

"Я приготувала для вас новий рецепт "шоколадний вибух", суто для дітей", - розказала вона.

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Для приготування зірка обрала шоколад різного смаку і кольору і виклала його на жаровню.

Наталія відправила шоколад в духовку на 7-10 хвилин при 200°

"Я, особисто, їсти це не буду. Просто подарую дітям", - попередила підписників співачка.

Далі, за порадою Могилевської, дістаємо запечений шоколад і посипаємо його різними смаколиками: печівом, зефіром тощо. Даємо охолонути і смакуємо.

Так виглядає готова "страва"

Як відомо, зазвичай Могилевська радить тільки корисні рецепти. Раніше вона розказувала, що приготувати з гарбуза та яку олію слід пити для красивого волосся.