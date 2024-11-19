"Злам національної ментальності": Єфросиніна про еволюцію мислення і стійкості українців за 1000 днів великої війни

19-го листопада у тисячний день повномасштабного російського вторгнення в Україну громадська діячка та ведуча Маша Єфросиніна поміркувала про те, як протягом трьох років змінювався український народ.

У дописі в Instagram Маша на власному прикладі розповіла про періоди підйому і згасання та закликала жити і дбати про ментальний стан.

""90 днів лютого"... Так я підписала це фото, викладаючи його 24 травня 2022 року, через три місяці після початку повномасштабного вторгнення", - пригадала ведуча.

Реклама:

"Тут (на фото у дописі - ред.) я стою за лаштунками театру в Тбілісі, де маю виступати з промовою про Україну перед грузинським народом. На сцені в цей момент грає український оркестр, в складі якого одні жінки, а поміж них купа порожніх стільців - це місця їхніх колег чоловіків, які пішли захищати Україну добровольцями... Гортаючи свою стрічку до цього фото, я прогортала два з половиною роки свого життя.

І сьогодні, коли всі надписи в мережі майорять цифрою "1000 днів повномасштабної війни", я розумію, що написати "тисяча днів лютого" вже буде неправдою...", - зазначила Маша.

На знімку Маша на сцені у Тбілісі фото з Instagram

"Адже ми з вами жили ці два з половиною роки! Жили по-різному… Але жили...

Перші пів року всередині відмирала найчуттєвіша та найважливіша захисна складова психіки - там, де в звичайній людині живе легкість, радість та наївність - те, що допомагає нам бути дітьми, а значить, вміти відчувати іноді віру в дива та казку", - на власному прикладі пояснила Єфросиніна.

"Це не просто усвідомлення - це злам національної ментальності, це, насправді, величезний прорив з точки зору історії... Але сьогодні від того не легше, бо ми дуже всі втомилися... Ми втомилися, перш за все, від болю за людей, які гинуть щодня. Вчорашнє фото із Сум, де батько схилився над охоловшим тілом своєї дитини, так само викликає внутрішній рев, як рука із червоним манікюром з Бучі в ті самі "100 днів великої війни"... Ми живемо з чорними дірами всередині, але... (продовження тексту на скрині - ред.)

"Я не знаю, скільки ще днів "лютого" попереду! Єдине, що я знаю сьогодні: Ми вистояли... Ми не зламалися... Ми сильно змінилися... Ми ненавидітимо націю рабів всі свої покоління вперед. Ми навчилися жити в цій реальності. Ми маємо вижити в ній ментально!", - наголосила Єфросиніна.

Чоловік Маші також підтримав її у цей день.

Як відомо, Єфросиніна допомагає дбати українцям про свій ментальний стан і показує різні техніки та вправи для вгамування стресу. Раніше Маша повчала, як дихати "квадратиком" для саморегуляції.

А ще телеведуча розповідала, після чого звернулася до психоаналітика.