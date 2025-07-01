Денисенко у пухнастому бікіні спокусливо повигиналась у водоспаді. Фото

Карина Тімкова - 1 липня, 12:30

Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розлучилася зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, відправилася на відпочинок у Буковель.

У своєму Instagram 35-річна зірка показала гарячі фотографії у спа та біля басейну. Наталка позувала у білому пухнастому бікіні у воді й під сонечком, ефектно демонструючи струнку фігуру.

Наталка Денисенко у бікіні постояла у воді

Знаменитість похвалилася пласким животом

Фото Instagram
Наталка Денисенко показала мокрі форми у бікіні

І повигиналась у водоспаді


Наталка Денисенко у бікіні посвітила довгими ногами біля басейну

Актриса показала стрункі ніжки на тлі гір

Наталка Денисенко похвалилася тілом у купальнику

Денисенко поспокушала шанувальників сонячними світлинами з відпустки

Наталка Денисенко у купальнику показала сідниці під водоспадом

Зірка посвітила пружними сідницями у воді

Наталка Денисенко посвітила сідницями у басейні

Наталка захопила знімками своєї фігури

Наталка Денисенко у купальнику похвалилася струнким тілом під сонцем

Кінозірка похвалилася формами у Карпатах

Наталка Денисенко у купальнику показала тіло під водоспадом

Немов русалонька

Наталка Денисенко у бікіні повигиналася на лежаку під сонцем

Знаменитість у купальнику погрілася під сонечком

Зазначимо, колишнє подружжя одружилось у 2017-му і навіть зіграло декілька весіль. У їхньому шлюбі народився син Андрій, якому зараз 7 років. Якось ТаблоID описував романтичну історію стосунків ексзакоханих.

Окрім материнства Наталка не забуває активно розвивати свою акторську кар'єру та брати участь в грайливих фотосесіях. А нещодавно вона в стрінгах висіла на люстрі та позувала оголеною, прикриваючися тільки квітами.

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