Денисенко у пухнастому бікіні спокусливо повигиналась у водоспаді. Фото
Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розлучилася зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, відправилася на відпочинок у Буковель.
У своєму Instagram 35-річна зірка показала гарячі фотографії у спа та біля басейну. Наталка позувала у білому пухнастому бікіні у воді й під сонечком, ефектно демонструючи струнку фігуру.
Зазначимо, колишнє подружжя одружилось у 2017-му і навіть зіграло декілька весіль. У їхньому шлюбі народився син Андрій, якому зараз 7 років. Якось ТаблоID описував романтичну історію стосунків ексзакоханих.
Окрім материнства Наталка не забуває активно розвивати свою акторську кар'єру та брати участь в грайливих фотосесіях. А нещодавно вона в стрінгах висіла на люстрі та позувала оголеною, прикриваючися тільки квітами.
Денисенко в купальнику наробила грудневих фото просто неба
Денисенко в образі воїтельки з мечем записала емоційне відео до роковин вторгнення
"Іноді хочеться просто зникнути": облита брудом Денисенко у символічному відео показала, що таке публічність
Розлучена Денисенко в ошатній білій сукні поміркувала про те, в чому глибина жінки