Денисенко у пухнастому бікіні спокусливо повигиналась у водоспаді. Фото

Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розлучилася зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, відправилася на відпочинок у Буковель.

У своєму Instagram 35-річна зірка показала гарячі фотографії у спа та біля басейну. Наталка позувала у білому пухнастому бікіні у воді й під сонечком, ефектно демонструючи струнку фігуру.

Знаменитість похвалилася пласким животом Фото Instagram

І повигиналась у водоспаді

Актриса показала стрункі ніжки на тлі гір

Денисенко поспокушала шанувальників сонячними світлинами з відпустки

Зірка посвітила пружними сідницями у воді

Наталка захопила знімками своєї фігури

Кінозірка похвалилася формами у Карпатах

Немов русалонька

Знаменитість у купальнику погрілася під сонечком

Зазначимо, колишнє подружжя одружилось у 2017-му і навіть зіграло декілька весіль. У їхньому шлюбі народився син Андрій, якому зараз 7 років. Якось ТаблоID описував романтичну історію стосунків ексзакоханих.

Окрім материнства Наталка не забуває активно розвивати свою акторську кар'єру та брати участь в грайливих фотосесіях. А нещодавно вона в стрінгах висіла на люстрі та позувала оголеною, прикриваючися тільки квітами.