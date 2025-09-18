Романтичне селфі та вареники: Нікітюк похвалилася гігантським букетом від коханого та показала свою "отвєточку"

Телеведуча Леся Нікітюк та її коханий, військовий Дмитро Бабчук підтримують романтику у своїх стосунках простими і доступними всім речами.

Він подарував їй величезний букет білих квітів, а вона йому - миску вареників.

Отакими букетами коханий балує свою Лесю

"Даріть своїм жінкам квіти, грайте в доту, катайтеся на мопедах, приєднуйтесь до війська та просто будьте нормальними Джекічанами", - написав в Instagram Дмитро і заселфився з букетом.

А ви нормальний Джекічан?

А Леся виклала в сторіс свою "отвєточку" у вигляді вареників та показала селфі з коханим.

Нікітюк зраділа квітам і наліпила йому (чи наварила готових?) вареників

Ситі та задоволені

Нагадаємо, у червні Леся Нікітюк народила первістка. Ім'я сина ведуча поки тримає в секреті. Також досі точно невідомо, чи вони з Бабчуком взяли шлюб чи досі перебувають у статусі наречених.