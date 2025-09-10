Нікітюк похвалилася струнким тілом на селфі перед дзеркалом

Карина Тімкова - 10 вересня, 15:30

Телеведуча Леся Нікітюк, яка на початку літа стала мамою вперше, блиснула своєю післяпологовою фігурою.

В Insta-сторіс 37-річна знаменитість постала перед дзеркалом у прозорому білому ромпері, через який виднілася білизна в тон.

"Настрій – заплатити комуналку", — підписала вона знімок.

Леся Нікітюк у прозорому комбінезоні посвітила струнким тілом

Телеведуча похвалилася тоненькою талією і стрункими ногами у прозорому вбранні

Фото instagram

Нагадаємо, для свого майже 3-місячного синочка Нікітюк нещодавно влаштовувала миле свято. І хоча його ім'я та обличчя зіркова матуся приховує, час від часу в її блозі з'являються знімки з первістком. А ще вона розповідала, як поєднуватиме кар'єру і материнство.

До речі, після пологів Леся швидко повернулася в форму та навіть встигла відновити тренування. Недавно вона показала тіло у скінні джинсах та зазнімкувалася в куцих шортиках.

Читайте також:

Нікітюк у пеньюарі показала, як виглядає її тіло через 9 днів після пологів. Фото

Нікітюк в образі сексі-ковбойки зізналася, чому з радістю повертається додому після роботи

Нікітюк через 2 місяці після народження первістка засвітила фігуру в сміливому бікіні

нікітюк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів