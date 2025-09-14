Нікітюк у мереживній білизні похизувалася стрункістю перед дзеркалом

Юлія Леськова - 14 вересня, 15:41
Леся Нікітюк попозувала для фото
Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою на селфі у ванній кімнаті. 

На фото Леся позує перед дзеркалом у білій мереживній білизні. 

"Через годину заголовки в пресі: Нікітюк продемонструвала, що в неї стоїть на полицях ванної кімнати після пологів", - пожартувала Леся. 


Леся Нікітюк заселфилася у білизні

Леся традиційно не втрималася від жарту

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показалася в обтислому кетсьюті перед дзеркалом. 

Як відомо, у Лесі є майже 3-місячний син. Після пологів телеведуча швидко повернулася до тренувань

