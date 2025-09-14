Нікітюк у мереживній білизні похизувалася стрункістю перед дзеркалом

Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою на селфі у ванній кімнаті.

На фото Леся позує перед дзеркалом у білій мереживній білизні.

"Через годину заголовки в пресі: Нікітюк продемонструвала, що в неї стоїть на полицях ванної кімнати після пологів", - пожартувала Леся.

Леся традиційно не втрималася від жарту

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показалася в обтислому кетсьюті перед дзеркалом.

Як відомо, у Лесі є майже 3-місячний син. Після пологів телеведуча швидко повернулася до тренувань.