Вінтажна сукня та яскравий мейк: 57-річна Кідман пококетувала у барвистому луці на хіднику кінопремії. Фото

Австралійська актриса Ніколь Кідман неабияк вразила публіку, з'явившись на церемонії вручення нагород Gotham Awards 2024 у незвично яскравому образі.

Для виходу на червону доріжку 57-річна зірка обрала вінтажну, розписану вручну сукню від Dolce & Gabbana з осінньо-зимової колекції 1998 року.

Окрім сукні, увагу привертав і макіяж Ніколь у стилі 90-х: губи вампірського винного кольору, коричневі димчасті очі та рум'яна.

Кідман здивувала яскравим образом та грайливістю Фото Getty Images

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Зачіску актриса зробила просту - випрямила своє від природи кучеряве волосся та розділила його проділом по центру.

Схоже, Кідман була в захваті від свого надзвичайно барвистого луку, бо поводилася не стримано, як завжди, а навпаки - кокетливо позувала фотографам, посміхалася та виглядала дещо манірно.

57-річна Ніколь виглядала приголомшливо та романтично Фото Getty Images

До речі, останнім часом Ніколь тішить своїх фанатів сміливими експериментами. Нещодавно вона знялася у дуже відвертих та екстравагантних луках від Balenciaga.