"Відчуваю любов": Кідман з нагоди 58-річчя попозувала в худі коло барвистого букету

Фото з Instagram Ніколь Кідман

Американська акторка Ніколь Кідман 20 червня відсвяткувала своє 58-річчя й з нагоди свята показалася коло квітів.

Зірка у білій кофтині наробила милих фото коло величезного барвистого букету.

"Відчуваю любов сьогодні. Дякую, дякую, дякую", - написала Ніколь під світлинами.

Цікаво, такий розкішний букет - подарунок чоловіка?

Кідман шле всім поцілунки з нагоди дня народження

Фото з Instagram Ніколь Кідман

Нагадаємо, наприкінці травня Ніколь Кідман хвалилася тендітною фігурою в сексі луках для відомого глянцю.

До речі, на Каннському кінофестивалі осоромилася з перукою.