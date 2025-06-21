"Відчуваю любов": Кідман з нагоди 58-річчя попозувала в худі коло барвистого букету
Американська акторка Ніколь Кідман 20 червня відсвяткувала своє 58-річчя й з нагоди свята показалася коло квітів.
Зірка у білій кофтині наробила милих фото коло величезного барвистого букету.
"Відчуваю любов сьогодні. Дякую, дякую, дякую", - написала Ніколь під світлинами.
Нагадаємо, наприкінці травня Ніколь Кідман хвалилася тендітною фігурою в сексі луках для відомого глянцю.
До речі, на Каннському кінофестивалі осоромилася з перукою.
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