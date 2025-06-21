"Відчуваю любов": Кідман з нагоди 58-річчя попозувала в худі коло барвистого букету

Юлія Леськова - 21 червня, 13:34
Ніколь Кідман позує для фото
Фото з Instagram Ніколь Кідман

Американська акторка Ніколь Кідман 20 червня відсвяткувала своє 58-річчя й з нагоди свята показалася коло квітів. 

Зірка у білій кофтині наробила милих фото коло величезного барвистого букету. 

"Відчуваю любов сьогодні. Дякую, дякую, дякую", - написала Ніколь під світлинами.


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Фото з Instagram Ніколь Кідман

Нагадаємо, наприкінці травня Ніколь Кідман хвалилася тендітною фігурою в сексі луках для відомого глянцю. 

До речі, на Каннському кінофестивалі осоромилася з перукою. 

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