Спокусливе мереживо та конфуз із перукою: Кідман здійснила ефектний вихід у Каннах. Фото

Австралійська актриса Ніколь Кідман, яка останнім часом все частіше позує на хідниках, відвідала премію Women In Motion Awards 2025 в рамках Каннського кінофестивалю.

Для урочистого виходу знаменитість вдягнула мереживну максісукню з високим горлом червоного кольору від Balenciaga. Аутфіт завершував елегантний годинник і каблучка.

А ще уважні шанувальники помітили, що на голові у 57-річної Ніколь з'їхала перука. На фотографіях з доріжки користувачі роздивилися сітчасту шапочку для перуки, яка мала б бути схована, пише Daily Mail.

Попри конфуз із перукою, Кідман продемонструвала свою витонченість в обтислій сукні на червоній доріжці Фото instagram

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Не так давно Кідман отримала важливу нагороду у ніжній персиковій сукні, а також в ефектному луці позувала на Met Gala 2025. Днями знаменитість зняла грайливе відео на балконі. Якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життя володарки "Оскар".

Нагадаємо, від свого чоловіка, співака Кіта Урбана у Ніколь є дві дочки: 14-річна Фейт Маргарет і 16-річна Сандей Роуз, яка стала обличчям відомого бренду. Також актриса має прийомних дітей від екса Тома Круза: 32-річну Ізабеллу і 30-річного Коннора.